В Рязани мужчина похитил два телефона у новой знакомой и сбыл их

В Рязани мужчина похитил два смартфона у новой знакомой. Подробности сообщает УМВД России по области.

Вечером 42-летняя рязанка в кафе познакомилась с неизвестным мужчиной, вечер они продолжили у мужчины в квартире на окраине Рязани. Будучи выпившей, женщина задремала, а проснувшись, хозяин предложил ей отправиться домой. Только у себя утром дома на следующее утро рязанка обнаружила пропажу двух смартфонов, которые были при ней в тот вечер.

Женщина написала заявление в полицию, кроме имени она не знала о новом знакомом ничего. Район дома, в котором они были, она смогла указать только приблизительно.

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По описанию внешности оперативники нашли 45-летнего рязанца, ранее судимого за кражу, грабеж и разбойное нападение. Полицейские задержали его.

По предварительной информации, в кафе рецидивист заметил два смартфона женщины, когда в квартире гостья заснула, хозяин вытащил у нее из кармана телефоны. На следующий день мужчина сбыл похищенное. Полицейские задержали покупателя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.