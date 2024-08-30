В Рязани за последние три недели 12 человек попали в больницу из-за опасных попыток самолечения. Медики зафиксировали случаи использования препаратов и методов, которые не предназначены для лечения, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Так, в приёмное отделение ОКБ имени Н. А. Семашко поступил мужчина с сильной интоксикацией после того, как попробовал на себе метод лечения пчелиным ядом. Эксперимент едва не стоил ему жизни.

В другом случае молодая женщина попала в Больницу скорой медицинской помощи с серьёзными травмами пищеварительного тракта. Врачи диагностировали у неё повреждения горла, пищевода и желудка. Выяснилось, что женщина регулярно пила уксус, надеясь похудеть. В результате уксусная кислота разъела слизистые оболочки, поставив её жизнь под угрозу.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников выразил обеспокоенность по поводу роста числа случаев самолечения. Он отметил, что многие люди доверяют рецептам неизвестных авторов из интернета, что приводит к серьёзным последствиям для здоровья.

Пшенников подчеркнул, что нельзя использовать методы, не основанные на доказательной медицине, и призвал обращаться только к проверенным источникам информации. В качестве примера он назвал портал «Так здорово», где можно найти надёжные рекомендации по здоровому образу жизни, питанию и профилактике заболеваний.

Кроме того, министр напомнил, что любые лекарства должны приниматься только по назначению врача.