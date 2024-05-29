В Рязани МУП «РМПТС» оштрафовали на 737 500 рублей

Во вторник, 28 мая, Рязанское УФАС России признало МУП «РМПТС» виновным в административном правонарушении и назначило штраф в 737 500 рублей. Об этом сообщила пресс-с-ужба ведомства.

Предприятие признано виновным в злоупотреблении доминирующим положением.

Злоупотребление доминирующим положением выразилось в том, что МУП «РМПТС» в отопительные периоды 2021-2022, 2022–2023 годов допускало систематическое несоблюдение температурных графиков подачи сетевой воды, предусмотренных договорами поставки и утвержденной схемой теплоснабжения, для потребителей города Рязани.

Постановление о наложении штрафа не вступило в законную силу и МУП «РМПТС» имеет право на его обжалование.