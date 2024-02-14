В Рязани можно наблюдать солнечное гало

В среду, 14 февраля, в Рязани можно было наблюдать солнечное гало. Об этом сообщает группа «Rznastro. Космос. Рязань. Астрономия».

По словам автора поста, сделать это было несложно — оказалось достаточно просто выглянуть в окно.