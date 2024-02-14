Среда, 14 февраля, 2024

В Рязани можно наблюдать солнечное гало

В среду, 14 февраля, в Рязани можно было наблюдать солнечное гало. Об этом сообщает группа «Rznastro. Космос. Рязань. Астрономия».

По словам автора поста, сделать это было несложно — оказалось достаточно просто выглянуть в окно.

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