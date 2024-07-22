Понедельник, 22 июля, 2024

В Рязани мотоцикл перелетел через легковой автомобиль

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/voditelrzn62

В Рязани, в микрорайоне Соколовка, случилось ДТП с участием мотоцикла. Об этом написали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла на Восточной окружной дороге. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль разворачивается, и в этот момент в него влетает мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта перелетел через легковушку и упал на землю.

В посте отмечается, что сейчас водитель мотоцикла в больнице, ему предстоит операция.

Официальных данных о произошедшем не поступало.

На видео инцидент происходит на заднем плане (автомобиль синего цвета).

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