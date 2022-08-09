В Рязани молодого человека оштрафовали на 150 тысяч за публикацию видео

9 августа Рязанский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего рязанца. Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного предусмотренного ч.1 ст.354.1 УК РФ (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, публично).

Дело рязанца суд рассматривал в особом порядке. Установлено, что с мая по октябрь 2020 года молодой человек разместил на своей странице в соцсети видео, в которых содержится одобрение и оправдание преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, героизацию действий фашистов, принижение значимости Победы советского народа и формировали позитивное отношение к деяниям нацистов.

Молодой человек знал, что с размещёнными видеозаписями ознакомится широкий круг лиц. Действовал он с прямым умыслом. Приговором суда его признали виновным, подсудимому назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.