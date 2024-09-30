Понедельник, 30 сентября, 2024

В Рязани ковчег с мощами Матроны Московской будет находиться шесть дней

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

В Рождественском кафедральном соборе в Рязанском Кремле шесть дней будет пребывать ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Встреча святыни состоится в 7.30 5 октября, проводы — в 18.30 10 октября, напоминают в епархии.

Святая Матрона Московская — одна из наиболее почитаемых святых XX века. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – всё это сделало её близкой и любимой для каждого.

Ещё до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями, и даже после своей святой кончины старица продолжает помогать всем, кто с чистым сердцем и верой прибегает к её ходатайству.

0+

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Спасском районе ситуацию с пожарами мониторят с помощью беспилотника

Песчаная буря добралась до Рязани

Скопинский предприниматель не выплатил сотрудникам почти 600 тысяч рублей

За вмешательство в работу газовых счётчиков рязанцев оштрафовали на 3 миллиона рублей

7info разыграет пригласительные на спектакль Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь»

На полигоне под Рязанью провели учения на случай атаки БПЛА и захвата заложников

Михаил Галустян и Светлана Ходченкова станут вождями первобытных племён в новом сериале ТНТ «жЫЫЫзнь»

В Шиловском районе утонул 74-летний мужчина

Местные жители Солотчи сообщают о массовой гибели рыбы

Путин подписал указ об осеннем призыве 2024: когда он начнётся, сколько продлится, как накажут уклонистов

Бывший министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина стала проректором РГУ

«Инспектор Гаврилов» снова в деле