В Рязани ковчег с мощами Матроны Московской будет находиться шесть дней

В Рождественском кафедральном соборе в Рязанском Кремле шесть дней будет пребывать ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Встреча святыни состоится в 7.30 5 октября, проводы — в 18.30 10 октября, напоминают в епархии.

Святая Матрона Московская — одна из наиболее почитаемых святых XX века. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – всё это сделало её близкой и любимой для каждого.

Ещё до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями, и даже после своей святой кончины старица продолжает помогать всем, кто с чистым сердцем и верой прибегает к её ходатайству.

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