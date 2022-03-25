В Рязани коммунальные службы начали мыть ограждения и разделители

В Рязани продолжаются весенние работы по уборке города. Днём, пока стоят плюсовые температуры, спецтехника моет разделительные ограждения. Работы уже проведены в поселке Строитель и на мосту на улице Солнечной.

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На Московском шоссе уже отмыли отражатели на участке между ТД «Барс» и Центральным автовокзалом, а 24 марта спецтехника дополнительно вышла, чтобы помыть разделительное ограждение.

Вручную с помощью керхера моются металлические пешеходные ограждения. Вода под давлением легко отмывает накопившуюся за зиму пыль и грязь. Работы проводились на улице Ленина, Соборной, Первомайском проспекте, площади Театральной. В дальнейшем запланирована покраска металлических конструкций.

На участках, где ограждения находятся в аварийном состоянии, будет решаться вопрос о ремонте или демонтаже.