В Рязани комиссия провела приемку дворовых территорий на улицах Великанова, Октябрьской и Бронной

6 сентября состоялась приемка трех дворовых территорий в Московском районе. В состав комиссии вошли представители управления и Дирекции благоустройства города, депутатского корпуса, подрядной организации и общественности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Так, состоялась приемка двора дома № 3 по ул. Великанова. На участке было уложено новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части, заменены бордюры, выполнено укрепление газона. Все работы выполнены надлежащим образом в установленный контрактом срок.

При благоустройстве дворовой территории возле дома № 8 по ул. Октябрьской также заменены бордюры и асфальтовое покрытие. Для удобства маломобильных групп населения выполнены занижения, а в местах примыканий пешеходной дорожки обустроены съезды. Работы выполнены по графику и в полном объеме.

Также прошла приемка двора по адресу ул. Бронная, д. 12. Во дворе заменено асфальтобетонное покрытие, бордюры, отремонтирован участок тротуара, сделаны подходы к подъездам. По оценкам специалистов, подрядчик выполнил работы качественно и в срок.