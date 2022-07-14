В Рязани комиссия принимала отремонтированные дороги на 4 улицах

В Рязани продолжается приемка автомобильных дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

14 июля состоялась комиссионная приемка участков автодорог — на улицах Кольцова, Коломенская, Белякова и Солотчинское шоссе, где в текущем году был произведен капитальный ремонт «картами». В состав комиссии вошли представители управления и Дирекции благоустройства, подрядной организации и общественности.

Так, на участке дороги улицы Кольцова, протяженностью 215 метров, был выполнен ремонт проезжей части и съездов.

На участке автомобильной дороги по ул. Есенина от д. 1 по Окскому проезду до д. 2 по Солочинскому шоссе заменено дорожное полотно, установлены дорожные знаки, отремонтированы съезды. Протяженность ремонта — 527 метров.

На участках автодорог по улицам Коломенская и Белякова произведена замена дорожного полотна.

Комиссия осмотрела отремонтированные участки, гражданам ответили на интересующие вопросы, касающиеся процедуры ремонта и гарантийных обязательств. В ходе приемки выявлены незначительные недочеты, которые подрядчик устранит в 7-дневный срок.