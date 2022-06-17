В Рязани клиенты Почты могут получить свои заказы в 50 почтоматах

Почта России завершила подключение сети почтоматов, в которую входят более чем 7500 аппаратов, из которых 4894 собственных и 2700 партнерских. Это одна из крупнейших сетей автоматизированных пунктов выдачи в России.

В Рязани 4 почтомата установлены в почтовых отделениях и 46 в крупных торговых центрах.

Пока в почтоматах можно получить только предварительно оплаченные посылки из российских и зарубежных интернет-магазинов. До конца года Почта запустит оплату отправлений картой через POS-терминал.

«Почта развивает различные форматы «последней мили», чтобы у клиентов была возможность получать посылки наиболее комфортным для них способом. Кому-то удобно забирать посылки в метро или супермаркете, кто-то привык ходить в ОПС или вызывать курьера на дом. Развитая сеть почтоматов позволит нам разгрузить отделения и выстроить систему, при которой клиент сможет за 10 минут дойти до места получения заказа», – отметил Алексей Лаптев, заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле Почты России.