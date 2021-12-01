В Рязани экс-сотрудника УФСИН осудили за получение взятки

В Рязани суд вынес приговор экс-сотруднику ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Его признали виновным в получении взяток, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Как установили следствие и суд, мужчина в марте 2021 года за взятку от осуждённого пронёс на территорию колонии 15 мобильный телефонов, которые запрещены в ИК.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, штрафа 300 тысяч рублей, лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.