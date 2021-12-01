-0.8 C
Рязань
Среда, 1 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани экс-сотрудника УФСИН осудили за получение взятки

Александр Ильин

В Рязани суд вынес приговор экс-сотруднику ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. Его признали виновным в получении взяток, сообщает пресс-служба регионального следкома. 

Как установили следствие и суд, мужчина в марте 2021 года за взятку от осуждённого пронёс на территорию колонии 15 мобильный телефонов, которые запрещены в ИК. 

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, штрафа 300 тысяч рублей, лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,841ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img