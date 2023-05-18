В Рязани изменят условия безвозмездного пользования муниципальным имуществом

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования — городской округ город Рязань в сфере предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования, в аренду и в безвозмездное пользование.

В частности, проектом решения предлагается предусмотреть новую категорию ссудополучателей по договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом — общественные организации (объединения) инвалидов; исключить из перечня ссудополучателей муниципального имущества по договору безвозмездного пользования организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления; установить, что в отношении организаций общественного питания, деятельность которых направлена на создание необходимых условий для организации питания обучающихся и работников образовательных организаций, положения о страховании муниципального имущества, переданного им в безвозмездное пользование, не применяются.

Члены комитета поддержали внесение изменений в Программу приватизации муниципального имущества, дополнив Перечень рядом объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2023 году.