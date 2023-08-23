В Рязани изменят схему движения автобуса №20

С 26 августа изменится маршрут автобуса №20 «Микрорайон №1 ДПР – поселок Мехзавода», информирует администрация города.

Схема движения изменится только при движении из микрорайона №1 ДПР: в центр города автобусы будут ехать через Полевую и Большую улицы.

Пассажиры, которым необходимо проследовать в направлении центра города, смогут пересесть на следующий из центра автобус №20 на остановках «Магазин (Касимовское шоссе)», «Строительное управление», «Кафе Восток» и «Детский сад» и по купленному билету осуществить бесплатно пересадку на конечной остановке «Микрорайон №1» в другой автобус маршрута №20 либо продолжить поездку на этом же автобусе.