В Рязани изменится схема движения автобуса №7

С 11 июля в Рязани меняется схема движения автобусного маршрута №7. Информация об этом появилась в группе Общественного совета при управлении транспорта.

Пусть следования автобуса будет таким:

От посёлка Строитель: п. Строитель – з-д «Рязцветмет» — Теплоприбор – пл. Театральная – пам. им. Павлова – Дом Художника – пл. Победы – ТД Барс – 7-й Мервинский проезд – Сельхозакадемия – РМПТС – Мальшинская богодельная – Ул. Новаторов.

От улицы Новаторов: ул. Новаторов – пл. Новаторов – Сельхозакадемия – 7-й Мервинский проезд – Автовокзал – ТД Барс – пл. Победы – Дом Художника – пам. Им. Павлова – пл. Театральная – Теплоприбор – з-д «Рязцветмет» — п. Строитель.

Расписание отправления автобусов:

Из посёлка Строитель: 06:00, 06:17, 06:34, 06:52, 07:10, 07:27, 07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:52, 09:10, 09:28, 09:48, 10:19, 10:36, 10:50, 11:05, 11:20, 11:36, 11:54, 12:12, 12:26, 12:40, 12:54, 13:09, 13:22, 13:35, 13:49, 14:04, 14:19, 14:33, 14:49, 15:08, 15:27, 15:40, 15:53, 16:07, 16:21, 16:36, 16:51, 17:07, 17:24, 17:38, 17:58, 18:25, 19:42, 20:50, 22:00.