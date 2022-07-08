В Рязани изменится схема движения автобуса №7

С 11 июля в Рязани меняется схема движения автобусного маршрута №7. Информация об этом появилась в группе Общественного совета при управлении транспорта.
Пусть следования автобуса будет таким:
- От посёлка Строитель: п. Строитель – з-д «Рязцветмет» — Теплоприбор – пл. Театральная – пам. им. Павлова – Дом Художника – пл. Победы – ТД Барс – 7-й Мервинский проезд – Сельхозакадемия – РМПТС – Мальшинская богодельная – Ул. Новаторов.
- От улицы Новаторов: ул. Новаторов – пл. Новаторов – Сельхозакадемия – 7-й Мервинский проезд – Автовокзал – ТД Барс – пл. Победы – Дом Художника – пам. Им. Павлова – пл. Театральная – Теплоприбор – з-д «Рязцветмет» — п. Строитель.
Расписание отправления автобусов:
- Из посёлка Строитель: 06:00, 06:17, 06:34, 06:52, 07:10, 07:27, 07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:52, 09:10, 09:28, 09:48, 10:19, 10:36, 10:50, 11:05, 11:20, 11:36, 11:54, 12:12, 12:26, 12:40, 12:54, 13:09, 13:22, 13:35, 13:49, 14:04, 14:19, 14:33, 14:49, 15:08, 15:27, 15:40, 15:53, 16:07, 16:21, 16:36, 16:51, 17:07, 17:24, 17:38, 17:58, 18:25, 19:42, 20:50, 22:00.
- От улицы Новаторов: 06:00, 06:17, 06:34, 06:51, 07:08, 07:25, 07:42, 08:00, 08:18, 08:35, 08:52, 09:09, 09:26, 09:43, 10:00, 10:18, 10:36, 10:54, 11:09, 11:44, 11:58, 12:13, 12:28, 12:44, 13:02, 13:20, 13:34, 13:48, 14:02, 14:17, 14:30, 14:43, 14:57, 15:12 ,15:27, 15:41, 15:57, 16:16, 16:35, 16:48, 17:01, 17:15, 17:29, 17:44, 17:59, 18:32, 19:33, 20:50, 22:00.