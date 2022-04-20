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Среда, 20 апреля, 2022

В Рязани изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта теплосетей на улице Братиславской

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В Рязани изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта теплосетей на улице Братиславской

Александр Ильин

В Рязани изменили схему движения общественного транспорта из-за ремонта теплосетей на участке улицы Братиславской в районе дома №8, сообщает пресс-служба мэрии. 

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Движение транспорта будет организовано по схеме:

  • С 10:00 21 апреля до 24:00 22 апреля троллейбусы маршрутов №№3, 9 на участке пути между остановками «Радиоуниверситет» и «Памятник Ф. Полетаеву» будут следовать по улицам Братиславской, Безымянному переулку, Полетаева, далее по своим маршрутам;
  • С 01:00 23 апреля до 24:00 24 апреля троллейбусы маршрута №12 на участке пути между остановками «Радиоуниверситет» и «Памятник Ф. Полетаеву» будут следовать по улицам Полетаева, Островского, Братиславской;
  • С 10:00 21 апреля до 24:00 22 апреля автобусы маршрута №6 при движении от конечного остановочного пункта «Психбольница» на участке пути между остановками «Городская больница №6» и «ТРК Полетаевский» будут следовать по улицам Братиславской, Безымянному проезду, Полетаева, Гагарина, далее по своему маршруту;
  • С 01:00 23 апреля до 24:00 24 апреля автобусы маршрута №6 на участке пути между остановками «ТРК Полетаевский» и «Городская больница №6» будут следовать по улицам Полетаева, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту.
  • С 10:00 21 апреля до 24:00 22 апреля автобусы маршрута №49М2 при движении от конечного остановочного пункта «Психбольница» на участке пути между остановками «Городская больница №6» и «ТРК Полетаевский» будут следовать по улицам Братиславской, Безымянному проезду, Полетаева, Гагарина, далее по своему маршруту.

Кроме того, из-за ремонта тепловых сетей по двум полосам движения в сторону улицы Гагарина с 10:00 21 апреля до 24:00 22 апреля и по двум полосам движения в сторону улицы Островского с 01:00 23 апреля до 24:00 24 апреля будет ограничено движения транспорта.

В Рязани изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта теплосетей на улице Братиславской

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