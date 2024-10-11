В Рязани из-за прорыва канализации без воды остались десятки домов

В рязани случилась авария на водопроводе Д-500 мм на пересечении улиц Чапаева и Кудрявцева. связи с этим десятки домов остались бе водоснабжения. Об этом сообщает рязанский «Водоканал».

Холодную воду отключили: ул. Кудрявцева д. 44, 48, 50, 56, 66; ул. Павлова д. 1, 1 корп. 1, 3, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 21а, 22; ул. Полевая д. 24а, 26а, 41, 42/16, 43, 44 корп.1, 45, 46, 47 корп. 1, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60 (управление Росгвардии по Рязанской области), 61, 75, 80; Спортивный переулок д. 8, 14; ул. Чапаева д. 3, 5, 7, 9, 10/18, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 56, 57, 58, 59, 60 корп. 1, 61, 62, 64; ул. Яхонтова д. 17, 17 корп. 1, 19; ул. Кудрявцева, д. 60.

Сейчас на водопроводе идут аварийно-восстановительные работы. Водоснабжение возобновится к полуночи.