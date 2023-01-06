Пятница, 6 января, 2023
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В Рязани из-за мороза отменили некоторые уличные мероприятия 6 и 7 января

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6 и 7 января в Рязани из-за мороза отменили уличные мероприятия. Об этом сообщило управление культуры горадминистрации.

Так в 14.00 отменили «Зимний пикник» на Краснорядской, в 15.00 – детскую анимацию и концертные программы на арт-площадке «День рождения Нового года» на Лыбедском бульваре. Кроме того, не состоятся экскурсии «В Новый год со сказками» и «Поделись своим теплом в Новый год».

Состоятся мероприятия: «Мастерская Снеговика», катание на «Тройке», «Рязанский почтальон» на улице Почтовой со стороны площади Ленина (6 января – последний день проведение акции).

Также будут работать выставка ледовых скульптур на территории бывшего хлебозавода, резиденция Деда мороза» в Лесопарке, новогодняя ярмарка в Торговом городке.

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