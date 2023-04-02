В Рязани ищут пострадавших от рук мошенников – сотрудников мебельной фирмы

В Рязани расследуют уголовное дело в отношении сотрудников мебельной фирмы, ущерб от действий которых превысил миллион рублей. Противоправные действия совершались с июля 2021 года по август 2022 года. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

На сегодняшний день в полицию обратились 24 клиента фирмы по продаже кухонных гарнитуров. Граждане так и не получили мебель после оплаты заказа. Офис мебельной компании расположен на улице Татарской в Рязани.

В отношении нескольких сотрудников фирмы по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, предусматривающей наказание до 10 лет заключения.

Полицейские полагают, что есть ещё граждане, пострадавшие от действий аферистов.

Следственное подразделение ОМВД по Железнодорожному району Рязани призывает откликнуться горожан, заключивших с сотрудниками этой компании договора на поставку кухонных гарнитуров, оплативших покупку, но так и не дождавшихся поставки мебели.

Обращаться следует в дежурную часть отдела МВД по Железнодорожному району Рязани (г. Рязань, ул. Строителей, д. 6) либо по телефонам 8 (4912) 29-94-18 (Дежурная часть), 8 (920) 979-94-71 (Следователь).