В Рязани ищут очевидцев ДТП с самодельным мотоциклом

Очевидцев ДТП в центре города с участием самодельного мотоцикла разыскивают в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

14 сентября 2022 года в 19.10 у дома № 26 по улице Ленина произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 27-летнего рязанца и самодельного мотоцикла 19-летнего местного жителя. По предварительным данным, водитель машины не предоставил преимущество проезда мотоциклисту.

19-летний рязанец после столкновения попал в больницу.

Очевидцев аварии просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.