Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани ищут очевидцев ДТП с наездом на пешехода

На главнуюНовости Рязани
https://gdb.rferl.org/9259b0a0-f279-4e77-b19e-355f5b598d76_w1023_r1_s.jpg

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев происшествия, которое произошло 10 сентября около 20:10 в Рязани.

Возле дома 22 по улице Магистральной 33-летняя жительница областного центра за рулём Nissan X-Trail, по предварительным данным, сбила 46-летнего местного жителя. Пешехода госпитализировали с травмами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, к. 1.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/