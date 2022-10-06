В Рязани ищут очевидцев ДТП с наездом на пешехода

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев происшествия, которое произошло 10 сентября около 20:10 в Рязани.

Возле дома 22 по улице Магистральной 33-летняя жительница областного центра за рулём Nissan X-Trail, по предварительным данным, сбила 46-летнего местного жителя. Пешехода госпитализировали с травмами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, к. 1.

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