В Рязани ищут очевидцев ДТП на Куйбышевском шоссе

Очевидцев дорожной аварии, произошедшей возле дома 51 на Куйбышевском шоссе в Рязани, просят откликнуться. Пост появился в группе ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте.

Уточняется, что серьёзное ДТП произошло 24 октября около 15:50 возле автосалона «Регион 62». Рязанка ищет свидетелей произошедшего или запись с видеорегистратора. В аварии пострадали её муж и дочь, они не помнят, что произошло.

Жительница Рязани оставила телефон для связи – 8 (910) 626-74-06.

Telegram канал RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ отмечает, что всего в ДТП пострадали 4 человека.

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