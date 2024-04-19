В Рязани ищут наследников девяти квартир в разных районах

Администрация города Рязани сообщила о предстоящем оформлении в собственность муниципального образования квартир, хозяева которых скончались. Объявление опубликовано в номере газеты «Рязанские ведомости» за 19 апреля.

В собственность Рязани собираются принять:

— квартиру 36, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 30, собственником являлась Никулина Елена Сергеевна, умершая 17.04.2021;

— квартиру 2, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д. 10, собственником являлась Сяутилайте Кристина, умершая 26.09.2023;

— ½ долю в праве на квартиру 29, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 164а, собственником являлся Молчанов Юрий Васильевич, умерший 08.04.2005;

— ½ долю в праве на квартиру 29, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 164а, собственником являлась Молчанова Светлана Борисовна, умершая 21.04.1997;

— квартиру 19, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Сельских строителей, д. 6, собственником являлась Дорохова Елена Владимировна, умершая 14.02.2010;

— квартиру 34, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3 корп. 2, собственником являлся Демьянчиков Владимир Михайлович, умерший 06.11.2021;

— квартиру 69, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 14, собственником являлся Еремеев Юрий Львович, умерший 18.05.2010;

— квартиру 129, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 7, собственником являлся Тришкин Андрей Васильевич, умерший 06.06.2020;

— квартиру 182, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 28/9, собственником являлась Болдина Вера Николаевна, умершая 15.08.2019;

— квартиру 51, расположенную по адресу: г. Рязань, ул. Старореченская, д. 15 корп. 1, собственником являлся Медведев Сергей Владимирович, умерший 18.11.2021.

Если наследники не найдутся, квартиры перейдёт в собственность муниципалитета.

В течение 30 дней наследники могут обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации (г. Рязань, ул. пожалостина, д. 27, каб. № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69).