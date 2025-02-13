В Рязани индивидуальный предприниматель получил 4 года за мошенничество

Октябрьский районный суд Рязани признал 31-летнего индивидуального предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Судом установлено, что в период с ноября 2021 года по март 2023 года подсудимый, зная об особенностях деятельности частной организации, занимающейся финансированием грузоперевозок на электронной бирже, и используя систему электронного документооборота, похитил денежные средства фирмы на сумму более 8 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании причиненного ущерба в сумме более 8 млн руб.