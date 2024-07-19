Пятница, 19 июля, 2024

В Рязани хотят ограничить скорость движения на электросамокатах до 20 км/ч

Автор: 7info7

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Image by Freepik

В Рязани скорость передвижения на электросамокатах могут снизить до 20 км/ч. Такое предложение обсудили в Рязанской городской Думе на заседании комитета местного самоуправления.

Сейчас для электросамокатов установлена скорость 25 км/ч. Ограничение предложили ввести для СИМ в жилых и велосипедных зонах, а также в районах возле многоквартирных домов.

Также депутаты обратили внимание, что при разработке проектной документации на ремонт дорог возможно предусматривать отдельные полосы для движения электросамокатов. Этот вопрос рассмотрят при наличии дополнительного финансирования и технических ресурсов.

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