В Рязани хотят ограничить скорость движения на электросамокатах до 20 км/ч

В Рязани скорость передвижения на электросамокатах могут снизить до 20 км/ч. Такое предложение обсудили в Рязанской городской Думе на заседании комитета местного самоуправления.

Сейчас для электросамокатов установлена скорость 25 км/ч. Ограничение предложили ввести для СИМ в жилых и велосипедных зонах, а также в районах возле многоквартирных домов.

Также депутаты обратили внимание, что при разработке проектной документации на ремонт дорог возможно предусматривать отдельные полосы для движения электросамокатов. Этот вопрос рассмотрят при наличии дополнительного финансирования и технических ресурсов.