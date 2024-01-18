В Рязани готовят крещенскую купель на Ореховом озере

В Рязанской области сотрудники МЧС подготовили места для крещенских купаний, сообщает телаграм-канал ведомства.

В четверг, 18 января, проводится работа по благоустройству и оборудованию иорданей, в том числе специалистами МЧС России.

В Рязани купель оборудуют на Ореховом озере. Обустройством занимаются сотрудники 9-й специализированной пожарно-спасательной части. Устанавливаются палатки с теплопушками для переодевания и обогрева людей.

Все иордани осмотрены сотрудниками Центра ГИМС, дно обследовано водолазами.