Четверг, 18 января, 2024
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В Рязани готовят крещенскую купель на Ореховом озере

7info
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В Рязанской области сотрудники МЧС подготовили места для крещенских купаний, сообщает телаграм-канал ведомства.

В четверг, 18 января, проводится работа по благоустройству и оборудованию иорданей, в том числе специалистами МЧС России.

В Рязани купель оборудуют на Ореховом озере. Обустройством занимаются сотрудники 9-й специализированной пожарно-спасательной части. Устанавливаются палатки с теплопушками для переодевания и обогрева людей.

Все иордани осмотрены сотрудниками Центра ГИМС, дно обследовано водолазами.

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