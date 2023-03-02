Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани готовят к отправке в зону спецоперации вторую партию походных печек

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Фото из Телеграм канала Рязанская сплетница

Походные печки, придуманные и изготовленные в Рязани, вскоре отправятся в зону СВО.

Топят такую печь щепками, ветками, корой – всем, что окажется под рукой. На печке можно быстро вскипятить воду и приготовить еду на нескольких человек. Сборки печка не требует – конструкция цельная.

Изготавливают печки-щепочницы на рязанском предприятии по производству изделий из металла ООО «Металлострой». Первая партия таких печек уже отправилась в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. Ещё одну партию готовят к отправке в батальон «Ахмат». Об этом пишет Telegram канал Рязанская сплетница.

В Рязани готовят к отправке в зону спецоперации вторую партию походных печек

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