В Рязани готовят к отправке в зону спецоперации вторую партию походных печек

Походные печки, придуманные и изготовленные в Рязани, вскоре отправятся в зону СВО.

Топят такую печь щепками, ветками, корой – всем, что окажется под рукой. На печке можно быстро вскипятить воду и приготовить еду на нескольких человек. Сборки печка не требует – конструкция цельная.

Изготавливают печки-щепочницы на рязанском предприятии по производству изделий из металла ООО «Металлострой». Первая партия таких печек уже отправилась в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. Ещё одну партию готовят к отправке в батальон «Ахмат». Об этом пишет Telegram канал Рязанская сплетница.