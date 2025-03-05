В Рязани горело общежитие агротехнологического университета

В Рязани 5 марта горело общежитие № 1 Рязанского агротехнологического университета. Об этом сообщает телекомпания «Край Рязанский».

Пожар начался в 13:00 в здании на перекрестке улиц Ленинского комсомола и Дзержинского. Студенты предполагают, что причиной происшествия стала неисправная электропроводка.

Людей оперативно эвакуировали из общежития. На месте работали несколько пожарных расчетов. С огнем удалось справиться за 15 минут.

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Никто из людей не пострадал. Огнем повреждена площадь в 6 кв. м.