В Рязани должников по алиментам мотивируют контрактами с Министерством обороны

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев на пресс-конференции 22 января сообщил о новых методах работы с должниками по алиментам.

По его словам, в ряде случаев для стимулирования выплат неплательщикам предлагается заключение контрактов с Министерством обороны. Эта мера привела к увеличению сумм алиментных платежей.

Среди приоритетных направлений работы прокуратуры по защите прав несовершеннолетних — обеспечение медицинской помощи и доступа к образованию. Прокуратура тесно сотрудничает с судебными приставами для взыскания алиментов.

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Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот, по словам прокурора, не является критической: финансирование обеспечено, квартиры приобретаются, и очередь на жилье постепенно сокращается. В основном обращения по этому вопросу поступают от уже взрослых граждан, не получивших жилье в свое время.