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В Рязани четвёртые сутки ищут пропавшего 83-летнего мужчину

7info

В Рязани четвёртые сутки подряд продолжаются поиски пропавшего 83-летнего Бориса Георгиевича Лукашова. Подробности сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

В пятницу, 9 июня в #ЛизаАлертРязань поступает заявка. Потерявшийся, дедушка 83 лет, пропал еще 8 июня и нуждается в медицинской помощи. В качестве осложняющего обстоятельства — дождь, который шел вечером, в день пропажи. Что с ним произошло? Где он находится сейчас? Где спит? Что ест и пьёт? Так много вопросов у нас, но нет ни одного ответа: ни тогда, ни сейчас.

Добровольцы отряда днем и ночью выезжали на поиск: делали массовую оклейку, прочесывали местность, проверяли природные ловушки и открытые люки, осматривали заброшенные места, патрулировали улицы. Самой большой болью для нас стала невозможность просмотра нужных камер видеонаблюдения, так как наступили длинные выходные, и никто не работал. Благодаря репостам ориентировок мы получили несколько свидетельств, одно из них сразу оказалось ошибочным, такое тоже бывает. А два других не получили дальнейшего подтверждения.

Но мы продолжаем надеяться на то, что кто-то увидит Бориса Георгиевича, посмотрит на улыбающегося дедушку с ориентировки и вспомнит: «Точно, я же видел этого человека…». Но пока, друзья, время играет против нас.

Мы не хотим сдаваться. И пока есть хоть какая-то надежда и люди, готовые искать — мы будем продолжать это делать. Мы просим вас помочь нам самым главным и очень простым способом — распространением информации. Чтобы потом мы все вместе, счастливо улыбаясь, смотрели на фотографии Бориса Георгиевича в кругу родных и понимали, что все было не зря, и еще одна человеческая жизнь спасена.

В Рязани четвёртые сутки ищут пропавшего 83-летнего мужчину
Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

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