В Рязани будут судить женщину, которую обвиняют в мошенничестве на сумму более 2,2 миллионов рублей

В Рязани направили в суд уголовное дело 43-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

С сентября 2018 года по август 2019 года рязанка похитила у 11 пострадавших деньги на общую сумму более 2,2 млн рублей. Доверчивые люди обратились к рязанке за помощью в улучшении жилищных условий и приобретении квартир по заниженной стоимости. Также обвиняемая с ноября по декабрь 2020 года под предлогом оказания помощи в постановке на миграционный учет и получения российского гражданства Российской Федерации похитила денежные средства трех человек. Отмечается, что она причинила им значительный материальный ущерб.

Теперь рязанке грозит лишение свободы на срок до десяти лет и внушительный штраф в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.