В Рязани будут судить 66-летнего жителя Москвы, экс-президента фонда соцподдержки населения

Заместитель прокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя г. Москвы, экс-президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения А., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (приготовление к растрате).

Предварительным расследованием установлено, что осенью 2020 года обвиняемый, занимающий должность президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения, через посредника получил незаконное вознаграждение в размере 3,4 млн рублей от руководителя коммерческой организации, осуществляющей поставку газового оборудования, за заключение договора поставки с указанной организацией и последующее беспрепятственное осуществление приемки оборудования для оснащения котельной ООО «Санаторий «Сосновый бор».

Он же осуществил приготовление к растрате недвижимого имущества ООО «Санаторий «Сосновый бор» стоимостью более 400 млн рублей, для чего обвиняемый привлек организацию, оформленную на подконтрольное ему лицо. Сообщив членам Совета Фонда недостоверные сведения о стоимости активов Общества, обвиняемый склонил их к принятию решений, в результате которых размер уставного капитала ООО «Санаторий «Сосновый бор» был уменьшен с 87,7 млн рублей до 10 тысяч рублей. После этого злоумышленник продал 100% доли в уставном капитале общества подконтрольной ему организации, рассчитывая в последующем реализовать имущественный комплекс ООО «Санаторий «Сосновый бор».

Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области весной 2021 года, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму более 365 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.