В Рязани будут отключать электроэнергию 20, 21 и 22 сентября

20, 21 и 22 сентября в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Причина — проведение работ на воздушной линии в разных частях города.

20 сентября с 09.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам: 3-й район Борки, дома с 47 по 55.

21 сентября с 09.00 до 13.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам: улица Парковая, дома с 2 по 22; 1-й Аллейный пр. дом с 1 по 24; 2-й Аллейный пр. дом 3, дом 5, дом 7, дом с 9 по 24, дом 26, дом 28, с дом 30 по 32; 3-й Аллейный пр. дом с дом 8 по 30; улица Дягилевская, дома с 1 по 23; улица Урожайная, дом 9, дом 21; Парковый проезд, дом с 1- по 15; улица Алейная дома с 2 по 6, дом 8, дом 10, дом 12, дом 14, дом 18, дом 20.

22 сентября 08.30 до 12.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам: улица Ленинского Комсомола, дома с 98 по 104, дома с 108 по 130, дом 89, дома с 105 по 125; улица Островского, дом 72; улица 12-я Линия, дома с 41 по 57, дома с 50 по 68; улица 11-я Линия, дом 45, дом 51, дом 54; улица 9-я Линия, дома с 3 по 8, дом 10, дом 11, дом 17, дом 17, дом 19; улица 18-я Линия, дом 3; улица Новопавловская, дом 3, дом 5, дом 7; Прудный переулок, дома с 1 по 6, дом 8, дом 10; Дорожный переулок, дома с 1 по 3; пер. 9-й Линии, дом с 2 по 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 12, дом 14, дом 18; пер. Осипенко, дом с 1 по 13, дома с 15 по 21, дом 24, дом 26, дом 32; улица Осипенко, дом 33, дом 35, дом с 37 по 42, дом 44, дом 46.

В связи с проведением работ на воздушной линии 22.09.2022 с 08.30 до 12.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам: посёлок Храпово, дома с 1 по 66.

Работы производит МУП «РГРЭС».