В Рязани большой пешеходный маршрут дополнит инфраструктура для молодежи

Губернатор Павел Малков совместно с председателем «Движение Первых» Григорием Гуровым ознакомился с процессом создания Дома молодежи в Рязани. Данное пространство будет включать в себя зоны коворкинга, залы для мастер-классов, концертов и выставок. Всё это появится на территории бывшего Хлебозавода №1. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Павел Малков рассказал, что молодежное пространство станет одной из точек Большого пешеходного маршрута, который поможет связать все ключевые достопримечательности города. В него также войдет Торговый городок, где все еще ведутся работы по развитию территории. Глава региона подчеркнул:

— Реконструкция объектов пешеходного маршрута идет активными темпами, много планов по развитию этих пространств, в том числе инфраструктуры для молодежи. Мы их обязательно реализуем. Интересные локации на Большом пешеходном маршруте будут восстановлены и наполнены жизнью. А объединят их широкие, удобные и красивые пешеходные улицы.

Григорий Гуров поблагодарил рязанского губернатора за большой вклад в развитие молодежных пространств. Также председатель отметил важность активного вовлечения молодежи в реализацию проектов.