В Рязани благоустраивают улицу Вокзальную

На улице Вокзальной началось комплексное благоустройство, сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы.

В Рязани стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий домов № 97, 99 и 101 по улице Вокзальной. Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и депутат РГД по округу № 5 Сергей Самарский вместе с префектом Железнодорожного района Олегом Морозовым, представителями подрядной организации, управляющей компании и жителями обсудили объемы и сроки выполнения работ на объектах.

Согласно проектам во дворах будет уложено асфальтовое покрытие с расширением проездов и заменой бордюрного камня, установлено уличное освещение, произведена планировка грунта с последующим озеленением.