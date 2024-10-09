Среда, 9 октября, 2024

В Рязани благоустраивают улицу Вокзальную

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

На улице Вокзальной началось комплексное благоустройство, сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы.

В Рязани стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий домов № 97, 99 и 101 по улице Вокзальной. Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и депутат РГД по округу № 5 Сергей Самарский вместе с префектом Железнодорожного района Олегом Морозовым, представителями подрядной организации, управляющей компании и жителями обсудили объемы и сроки выполнения работ на объектах.

Согласно проектам во дворах будет уложено асфальтовое покрытие с расширением проездов и заменой бордюрного камня, установлено уличное освещение, произведена планировка грунта с последующим озеленением.

В Рязани благоустраивают улицу Вокзальную
В Рязани благоустраивают улицу Вокзальную

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

HH: Жители Рязанкой области стали чаще искать работу этой осенью

Умерла девочка, на которую напала стая бродячих собак в Якутии

На Украине назвали возможную дату начала ракетных ударов вглубь России

В Рязани скончалась сотрудница Ресурсного центра дополнительного образования

ХК «Рязань-ВДВ» продлил победную серию до 5 матчей

Астролог Володина предрекла напряжённый период до 23 октября

В Рязани открылась выставка «Пушкин и театр»

Убийство девочек 2 и 5 лет в Тольятти: что известно на данный момент

Экс-рязанский депутат Хубезов прокомментировал переход на новую работу

Провидец-математик Сидик Афган заявил, что 2025 год станет решающим

3 ключевые даты октября: астролог назвала дни возможной встречи кармического мужчины

Снайпер из Рязанской области Марсель Бикиняев погиб в зоне СВО