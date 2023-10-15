В Рязани благоустраивают Нижний городской парк и Кремлевский сквер

В субботу, 14 октября, во время объезда города исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов и начальники профильных управлений осмотрели Нижний городской парк и Кремлевский сквер.

В рамках благоустройства Нижнего парка запланировано устройство освещения, озеленение, видеонаблюдение. На общественной территории появятся более сотни опор для светильников, три осветительных комплекса с четырьмя прожекторами, 27 комплектов скамеек и урн.

Также установят малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки. Обустройство пешеходных дорожек будет вестись с применением гранита, который хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в условиях низких температур. Материал уже завезли.

Кроме того, реконструируют входные группы, амфитеатр и сцену, приведут в порядок ограждение, будут отремонтированы лестницы с учетом требования доступной среды для маломобильных граждан.

Виталий Артемов отметил грамотную организацию работ. Несмотря на выходной день, на территории парка работы ведутся полным ходом. Срок окончания благоустройства — 30 сентября 2024 года.

В Кремлевском сквере продолжаются работы по устройству дорожно-тропиночной сети. Памятный знак «Камень о заложении Переяславля-Рязанского» перенесен на новое место, на центральную аллею, ближе к Ильинскому храму.

Также в сквере будут установлены скамейки и урны, детская площадка и комплекс свето-динамических фонтанов. Работы по благоустройству планируется завершить до 30 ноября 2023 года.