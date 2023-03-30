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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани без холодной воды остались дома на 7 улицах

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Изображение от wirestock на Freepik

В четверг, 30 марта, в Рязани отключили холодную воду по нескольким адресам.

С 9 до 17 часов нет холодной воды по адресам:

ул. Циолковского, д. 14;

ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

ул. Лесопарковая, д. 10 к1.

С 9:30 до 17 часов без холодной воды остались адреса:

ул. Керамзавод, д. 11а (магазин «Магнит»);

ул. Семёна Середы, д. 11, д. 17, д. 21, д. 14 (д/сад №109), д. 10.

С 9:50 до 17 часов холодной воды нет по адресам:

ул. Молодцова, д. 11 к1, д. 5 к1;

ул. Станкозаводская, д. 11 (библиотека-филиал №№3, 11).

«Водоканал города Рязани» проводит ремонт водопровода.

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