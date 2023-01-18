В Рязани артистам пришлось толкать автобус, чтобы отъехать от школы, где давали концерт

Рязанским артистам, выступавшим с концертом в школе № 75, пришлось выталкивать застрявший в колее автобус.

Сегодня в школе № 75 города Рязани прошёл концерт оркестра русских народных инструментов МКЦ и артиста театра драмы Андрея Блажилина «Метель» по повести Пушкина. Учащиеся тепло встретили театрально-музыкальный проект.

После концерта автобус с оркестрантами с трудом выехал с территории у школы из-за глубокой колеи и гололёда. Артистам пришлось качать транспортное средство.

В итоге выехать удалось с помощью… ёлки, подложенной под ведущее колесо.