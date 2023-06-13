В Рязани 7 росгвардейцев – участников СВО получили госнаграды

В Управлении Росгвардии по Рязанской области прошла церемония награждения сотрудников силового ведомства, отличившихся в ходе специальной военной операции.

Государственные награды из рук начальника регионального управления Росгвардии, генерала-майора полиции Виктора Лачева получили 7 сотрудников и военнослужащих ведомства.

Он поблагодарил сотрудников ОМОН «Вятич», СОБР «Коловрат» и военнослужащих Росгвардии за мужество, профессионализм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского и служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Семеро сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Рязанской области указом президента России отмечены государственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Жукова и медалями «За отличие в охране общественного порядка».