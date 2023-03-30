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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани 41-летний мужчина угрожал зарезать свою мать

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники ППСП в Рязани задержали местного жителя по подозрению в угрозе убийством своей матери. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

71-летняя рязанка сообщила в дежурную часть ОМВД по Железнодорожному району города, что в квартире на улице Профессора Никулина её сын разгромил кухню и скандалит.

На адрес прибыл наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы и участкового уполномоченного полиции.

Правоохранители немедленно восстановили правопорядок и установили, что между матерью и сыном произошёл конфликт. 41-летний злоумышленник угрожал зарезать женщину ножом. Пенсионерка реально испугалась за свою жизнь.

Рязанца задержали и препроводили в отдел полиции. Ранее он уже был судим за угрозу убийством. Участковый уполномоченный полиции опросил потерпевшую, фигуранта и их соседей.

Сотрудники подразделения дознания ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

В Рязани 41-летний мужчина угрожал зарезать свою мать

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