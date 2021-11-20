В Рязани 38-летний мужчина ограбил кафе на улице Гагарина

В Рязани полиция задержала 38-летнего местного жителя, который подозревается в краже денег и дорогого алкоголя из кафе на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как заявил владелец заведения, утром он заметил следы взлома на входной двери, а из помещения похитили 12 тысяч рублей и несколько бутылок элитного спиртного.

Опросив живущих неподалёку рязанцев, правоохранители выяснили, что некий мужчина, арендующий квартиру на улице Гагарина, внезапно стал обладателем дорогого алкоголя, которым он угощает своих приятелей.

Вскоре злоумышленника задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.