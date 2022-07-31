В Рязани 30 июля произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Бирюзова.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы накануне в 22 часа 11 минут. Горела двухкомнатная квартира в 9-этажном жилом доме, – сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Пламя повредило комнату и мебель. Площадь пожара составила два квадратных метра. В чрезвычайном ведомстве сообщили, что в результате инцидента пострадал мужчина, его госпитализировали. Личность пострадавшего устанавливается.

Причина возгорания и ущерб выясняются. На место ЧП выезжали 5 пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.