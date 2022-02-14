Пропавшая без вести 29-летняя женщина задержана за кражу из супермаркета в Рязани

В Рязани полиция задержала 29-летнюю жительницу области, которая находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая, по подозрению в краже из супермаркета на улице Чкалова, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники магазина рассказали, что с полок пропал товар, не проходивший через кассу. Недалеко от торговой точки сотрудники полиции обнаружили женщину, похожую на злоумышленницу, которую описали продавцы.

Установив личность девушки, правоохранители выяснили, что 29-летняя жительница Рязанского района находится в федеральном розыске как без вести пропавшая.

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После рязанку доставили в отдел МВД России по Железнодорожному району города для дальнейшего разбирательства.