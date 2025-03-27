В Рязани 27 марта временно отключили отопление и горячую воду в нескольких домах

В связи с заменой участка трубопровода в районе дома 62 к. 1 по улице Дзержинского, с 9:00 до 17:00 временно приостановлена подача отопления по следующим адресам в Железнодорожном районе города Рязани:

улица Дзержинского, дом 62 к. 1

улица Пушкина, дом 38

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улица Стройкова, дом 11

улица Татарская дом 14

В связи с заменой запорной арматуры на ЦТП улица Новаторов дом 1а, с 9:00 до 16:00 временно приостановлена подача горячей по следующим адресам в Московском районе города Рязани:

улица Костычева, дома 6, 6 к.1, 6к. 2, 8, 8 к.1, 10, 10 к. 1. 10 к.2, 12, 12 к.1, 14, 14 к. 1, 14 к.2, 16, 16 к.1

улица Новаторов дом 1/4

детская поликлиника №6.

Дополнительная информация по телефону: 55-05-86.

Об этом сообщил телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62».