В Рязани 26-летняя девушка пыталась зарезать супруга

Полиция Рязани задержала 26-летнюю местную жительницу, подозреваемую в угрозе убийством 27-летнему супругу, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, семейная пара устроила застолье. Во время распития алкоголя у них вспыхнул конфликт. Молодая рязанка схватилась за нож и стала угрожать убить мужа.

В один момент она даже сделала выпад, но лезвие лишь немного поцарапало кожу мужчине. Испугавшись за свою жизнь, он выбежал из квартиры и позвонил в полицию.

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Сотрудники патрульно-постовой службы задержали пьяную рязанку. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ,