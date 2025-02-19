В Рязани 23-летний иностранец жестоко избил местного жителя

В Рязани около кафе на улице Новаторов иностранец жестоко избил местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанец 32 лет отдыхал в кафе, где поссорился с неизвестным мужчиной. Участники конфликта вышли на улицу, чтобы разобраться. Молодой человек ударил рязанца в лицо. Потерпевшего доставили в ОКБ, у него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода черепа и другие повреждения.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 23-летний гражданин Средней Азии. Иностранца задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».