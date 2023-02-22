Среда, 22 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани 23 февраля состоится автопробег в поддержку бойцов в зоне спецоперации

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Фото из группы Никто кроме нас 62 ВКонтакте

23 февраля с 11 до 13 часов в Рязани пройдёт автопробег в поддержку военнослужащих в зоне СВО. Мероприятие согласовано администрацией города, – сообщается в группе Никто кроме нас 62 ВКонтакте.

Маршрут следования участников протянется от ТЦ «Премьер» через площади Победы и Ленина до площади Театральной.

Желающим принять участие нужно связаться с Анастасией Чулковой в личных сообщениях и указать информацию о себе:

  • ФИО водителя
  • Марку авто, госномер
  • Контактный телефон
  • Количество свободных мест в вашем авто для тех, кто хочет участвовать, но не имеет транспортного средства.

«Если у вас нет автомобиля, но вы хотите принять участие, тоже пишите», – отмечается в публикации.

Возрастное ограничение 18+

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