В Рязани 22-летний парень украл из квартиры приятеля более 100 тысяч рублей

В Рязани полиция задержала 22-летнего местного жителя, который подозревается в краже 105 тысяч рублей из квартиры 19-летнего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник, который ранее уже привлекался к ответственности за кражу, пришёл в гости к другу. Приятели начали распивать спиртные напитки.

В ходе беседы потерпевший похвастался, что родственники дали ему крупную сумму денег на покупку новой одежды. Когда он уже изрядно выпил и отошёл в другую комнату, подозреваемый, воспользовавшись ситуацией, осмотрел квартиру и нашёл в тайнике 105 тысяч рублей.

Найти злоумышленника удалось по отпечаткам пальцев. В полиции возбуждено уголовное дело по статье о краже.