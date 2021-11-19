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Пятница, 19 ноября, 2021
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В Рязани 22-летний парень украл из квартиры приятеля более 100 тысяч рублей

Александр Ильин

В Рязани полиция задержала 22-летнего местного жителя, который подозревается в краже 105 тысяч рублей из квартиры 19-летнего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Как выяснили правоохранители, злоумышленник, который ранее уже привлекался к ответственности за кражу, пришёл в гости к другу. Приятели начали распивать спиртные напитки. 

В ходе беседы потерпевший похвастался, что родственники дали ему крупную сумму денег на покупку новой одежды. Когда он уже изрядно выпил и отошёл в другую комнату, подозреваемый, воспользовавшись ситуацией, осмотрел квартиру и нашёл в тайнике 105 тысяч рублей. 

Найти злоумышленника удалось по отпечаткам пальцев. В полиции возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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