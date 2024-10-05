В Рязани 21-летний парень напал с ножом и порезал родителей

В Рязани заключён под стражу 21-летний местный житель, напавший с ножом на родителей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

На молодого человека 2003 года рождения завели уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый нанёс родителям несколько ножевых ранений в голову, шею, туловище.

Раненые пострадавшие сумели отобрать у сына нож и задержали его до приезда полиции.

По ходатайству следователя суд отправил подозреваемого в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.