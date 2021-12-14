В Рязани 21-летний юноша ограбил 15-летнюю школьницу

Рязанские полицейские возбудили уголовное дело против 21-летнего молодого человека, который подозревается в ограблении 15-летней девочки, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В правоохранительные органы обратился 43-летний отец потерпевшей. Он рассказал, что злоумышленник силой отобрал у дочери золотые украшения. Позже выяснилось, что 21-летний житель посёлка Искры, привлекавшийся прежде к уголовной ответственности, уже был ранее знаком с девочкой.

По предварительным данным, молодые общались на улице. Парень пожаловался, что ему срочно необходимы деньги. В этот момент он заметил у знакомой ювелирные украшения и решил выхватить их силой. Школьница пыталась дать отпор, однако молодой человек взял серьги, которые позднее сбыл.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.